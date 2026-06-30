"UGREEN Revodok Maxidok 17-in-1 Thunderbolt 5 Docking Station ". Sì, così si chiama. In un certo senso, è "solo" un dock Thunderbolt 5, sai, come quelli che abbiamo già recensito, ma UGREEN ritiene necessario dargli due nomi diversi che terminino entrambi con "dok".

Detto ciò, dietro questo nome davvero folle c'è un kit piuttosto professionale. Ok, quindi con una dock è praticamente tutta una questione di velocità e selezione delle porte, quindi partiamo da qui. Questa piccola scatola quadrata offre due lettori di schede, TF e SD 4.0, tre porte USB-C da 10Gbps, un jack combo da 3,5 millimetri e split audio sul retro, tre porte USB-A da 10Gbps, Ethernet 2.5G, DisplayPort 2.1, due porte Thunderbolt 5 e una porta Thunderbolt 5 upstream per il dispositivo collegato. C'è anche uno slot NVMe PCIe Gen 4 che può ospitare fino a 8TB di espansione di storage dedicato.

L'idea, ovviamente, è collegare un portatile, che si carica a 140W tramite l'alimentatore da 240W, che è anche più che sufficiente per la ricarica rapida su vari marchi. L'unica cosa che noterai mancante è l'HDMI, che ovviamente è uno svantaggio se l'HDMI gioca un ruolo cruciale nella tua configurazione.

L'unità è rivestita in una lega zinco-alluminio e presenta lati perforati per il raffreddamento passivo, oltre a una ventola a temperatura controllata. Questo significa che sembra un po' un vero mini-PC piuttosto che una dock Thunderbolt, e questo è sicuramente un complimento. Ha l'aspetto giusto e si comporta di conseguenza.

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Ovviamente, ci sono alcuni piccoli dettagli da sottolineare qui. Abbiamo collegato un disco M.2 che, in teoria, dovrebbe funzionare a circa 6000 MB/s, ma abbiamo misurato circa la metà, probabilmente dovuto alla larghezza di banda interna. Inoltre, si potrebbe sostenere che l'Ethernet a 2,5GbE sia piuttosto lento, e che 10GbE dovrebbero essere attesi in un dispositivo di punta come questo. E poi c'è quella porta HDMI mancante.

Questo basta a rovinare un po' l'esperienza. Il Revodok Maxidok 17-in-1 sembra un dock che ha tutto, ma non è così, nonostante costi ben £420. Tuttavia, questo non è sufficiente a rendere questa dock sconsigliabile. Se sei disposto a sacrificare HDMI e accettare velocità Ethernet leggermente inferiori, otterrai un potente potente che trasforma un portatile in un desktop con funzionalità ampiamente ampliate.