Uljana Semjonova, gigante lettone e icona del basket femminile per l'Unione Sovietica, muore all'età di 73 anni

HQ

Uljana Semjonova, la giocatrice lettone di basket che ha gareggiato per l'Unione Sovietica e per il TTT Riga, diventando la migliore giocatrice di basket femminile al mondo negli anni '70 e '80, è morta all'età di 73 anni. Misurando 2,13 metri, ovvero 7 piedi, era una delle giocatrici di basket più altissime, con una taglia 58 (UE), costringendola a indossare scarpe su misura appositamente.

La statura imponente di Semjonova era pari a livello di abilità e compostezza, rendendola una vera icona del basket e dello sport femminile in generale: con lei in squadra, l'Unione Sovietica rimase imbattuta, vincendo medaglie d'oro olimpiche nel 1976 e 1980, Campionati Mondiali nel 1971, 1975 e 1983, e dieci Campionati Europei. Ognuno tra il 1968 e il 1985.

https://x.com/BaloncestoESP/status/2009549957754425706

https://x.com/EuroBasketWomen/status/2009597827140460554

Ha inoltre vinto 15 campionati di lega nell'Unione Sovietica e 11 Coppe dei Campioni d'Europa con il TTT Riga tra il 1968 e il 1987. Si ritirò nel 1989, dopo brevi esperienze in Spagna (Tintoretto Getafe) e Francia (Valenciennes-Orchies), e fu inserita nella Basketball Hall of Fame nel 1993, la prima giocatrice non americana ad entrarci. Successivamente è stata inserita nella Hall of Fame della FIBA nel 2007 e nella Hall of Fame della Federazione Spagnola nel 2022. Dopo il pensionamento, ha lavorato come presidente della Fondazione Sociale Olimpica Lettone.

Nata nel 1952, Semjonova soffriva di acromegalia, un eccesso di ormone della crescita, e a 12 anni era già alta 1,90 metri. Entrò nel TTT Riga all'età di 14 anni e nella nazionale sovietica a 16 anni. Purtroppo, i suoi problemi di salute hanno avuto il segno più avanti nella vita: nel 2022 le è stata amputata una gamba.

"La Lettonia ha subito un'altra grande perdita, poiché la leggenda dello sport Uljana Semjonova è venuta a mancare. La ragazza d'oro olimpica, mondiale ed europea nel basket, una persona molto calorosa e reattiva. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e ai tifosi di Uljana", ha scritto il presidente lettone Edgars Rinkēvičs dopo la scomparsa di Uljana Semjonova.