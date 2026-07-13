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Ultimo: Nuovo terremoto di magnitudo 6,5 registrato in Papua Nuova Guinea
Finora non sono stati segnalati danni.
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Un terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito la regione di Lorengau in Papua Guinea più tardi oggi, come riportato da Reuters, AA e altre fonti. Al momento della stesura non sono stati segnalati danni.
Il sismo è stato misurato dall'US Geological Survey (USGS) a circa 191 chilometri a sud-est del Lorengau, nella provincia di Manus, prima delle 9 GMT. Il terremoto ha registrato una profondità di 47,8 km.
Sebbene non sia stato riportato nulla di grave, la notizia è emersa quando il dolore in Venezuela rimane fresco e acuto.