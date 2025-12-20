Ultima occasione per ottenere una copia di Metal Mack per Mega Drive e Neo Geo

L'onda retrò sicuramente non è sfuggita a nessuno. Acquistare giochi per formati come Master System, Mega Drive, Super Nintendo e Nintendo 64 è estremamente costoso, spesso costando centinaia di sterline/euro se sono in buone condizioni.

Ma forse non è così strano che la gente si stia rivolgendo a giochi classici che funzionano e sono completi senza DLC, requisiti server o aggiornamenti. Spesso si tratta di esperienze piuttosto intense e condensate, il che si adatta a un'epoca in cui il tempo scarsa e la pazienza sembra diminuire.

Questo è particolarmente evidente nel grande boom dei nuovi giochi sviluppati per vecchi formati, tra cui Mega Drive e Neo Geo. Ed è proprio questo che possiamo riportare oggi. Lo sviluppatore BitBeamCannon ha lanciato una campagna Kickstarter per un gioco chiamato Metal Mack quasi un mese fa, e a poco più di un giorno dalla fine, ha già raggiunto il suo obiettivo più volte - con diversi obiettivi già raggiunti.

Metal Mack ha attirato molta attenzione ed è disponibile sia su Steam, oltre che su Mega Drive e Neo Geo. Può essere descritto al meglio come una parodia di Mega Man e di altri classici platform game, completa di musica creata da due leggende: Allister Brimble (The Lost Vikings, Aladdin, X-com: Enemy Unknown, Descent, Powerwash Simulator) e Chris Hülsbeck (The Great Giana Sisters, Turrican).

Volevamo solo farvi sapere che c'è ancora tempo per ottenere una copia di quello che probabilmente diventerà un oggetto da collezione. Come detto, puoi scaricare il gioco su Steam, ma anche in cartuccia per Mega Drive e Neo Geo - completo di manuale di istruzioni.

Se pensi di meritarti un regalo di Natale, puoi mettere qualche euro sulla pagina Kickstarter, ma ricordati di agire in fretta, perché manca poco più di un giorno (la campagna termina alle 13:00 BST / 14:00 CET del 21 dicembre). Guarda il video qui sotto per uno sguardo alle avventure di Metal Mack.