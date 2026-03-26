Ultima ora: Almeno un dipendente ucciso in un accoltellamento mortale in un centro Pokémon a Tokyo

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Questo amato monumento in Giappone si è trasformato in teatro di tragedia, dopo che un attacco mortale con accoltellamento al Pokémon Center all'interno del complesso Sunshine City di Tokyo ha causato la morte di una giovane dipendente, secondo l'emittente TV Asahi (e tramite Reuters).

L'incidente si è svolto alle 19:16 ora locale della sera del 26 marzo, quando un uomo sulla ventina (presumibilmente armato di due coltelli) ha aggredito una donna, anch'essa ventenne, che lavorava nel negozio. Entrambi furono portati d'urgenza in ospedale, ma tragicamente nessuno dei due sopravvisse. L'aggressore si è rivolto i coltelli contro di sé stesso dopo l'assalto, e entrambi sono stati dichiarati morti entro un'ora.

I video che da allora sono circolati online dipingono il quadro caotico e profondamente angosciante: acquirenti e personale fuggono dalla scena in preda al panico mentre i servizi di emergenza invadono il complesso Sunshine City, una delle destinazioni commerciali più iconiche e trafficate di Tokyo.

I Pokémon Center (i negozi ufficiali gestiti da The Pokémon Company) sono pieni di peluche, carte collezionabili e simili. Al momento, la polizia non ha ancora rivelato alcun movente per l'aggressione, e rimane incerto se la vittima e il colpevole si conoscessero. La Pokémon Company non ha ancora rilasciato una dichiarazione pubblica.

Continueremo a seguire questa storia e aggiorneremo man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni...