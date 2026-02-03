Ultima ora: l'unità francese per la criminalità informatica è entrata e sta perquisiendo l'ufficio di Musk a Parigi

HQ

I procuratori francesi hanno dichiarato martedì che gli investigatori della criminalità informatica sono entrati e stanno perquisiendo gli uffici parigini della piattaforma social di Elon Musk, X, nell'ambito di un'inchiesta aperta a gennaio 2025. L'operazione è guidata dall'unità criminale informatica del procuratore di Parigi, con il supporto di specialisti della polizia francese e di Europol.

L'indagine è stata avviata dopo che un legislatore ha sostenuto che algoritmi distorti su X avrebbero potuto distorcere il funzionamento di un sistema automatizzato di elaborazione dati. I pubblici ministeri hanno affermato che l'inchiesta si concentra sul fatto che i sistemi della piattaforma abbiano influenzato in modo improprio il modo in cui le informazioni vengono gestite o presentate agli utenti. X non ha commentato immediatamente le ricerche.

In una dichiarazione separata, l'ufficio del procuratore di Parigi ha annunciato che avrebbe smesso di usare X per comunicare, passando invece a LinkedIn e Instagram:

"Una perquisizione è in corso presso la sede francese di X da parte dell'unità criminali informatici della procura pubblica di Parigi, insieme a @CyberGEND e @Europol, nell'ambito dell'indagine aperta a gennaio 2025. La procura di Parigi sta lasciando X. Trovaci su LinkedIn e Instagram."