Ultima ora: Novak Djokovic conferma che salterà il Madrid Open per infortunio

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Novak Djokovic ha confermato che non giocherà il Mutua Madrid Open la prossima settimana, il prossimo Masters 1.000 della stagione sulla terra battuta. "Sto continuando la mia guarigione per tornare presto. Hasta pronto!Il serbo trentottenne ha pubblicato su X, prolungando la sua assenza dal torneo dopo aver perso contro Jack Draper agli ottavi di finale di Indian Wells.

Djokovic è stato effettivamente visto a Madrid ieri sera, dove ha assistito a una partita di basket del Real Madrid in Eurolega, seduto accanto a Luka Doncic. Si stava anche allenando a Marbella, ma ha detto ai giornalisti che avrebbe potuto saltare il torneo a causa di un infortunio. Ha ora confermato che salterà l'evento.

Quest'anno, il suo unico altro torneo è stato l'Australian Open, dove ha raggiunto la finale ma ha perso contro Carlos Alcaraz. Alla sua età, il suo obiettivo principale è vincere il 25° Slam da record, quindi si concentrerà sul ritrovare la forma per il Roland Garros, tra il 18 maggio e il 7 giugno.

Il sorteggio per il Madrid Open si terrà lunedì prossimo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono programmati per partecipare, ma non sorprenderebbe se si ritirassero anche loro: Sinner a causa del sovraccarico di partite e Alcaraz a causa dell'infortunio al polso che lo ha già costretto al ritiro dal Barcellona Open.