ULTIMA SETTIMANA: Ruben Amorim esonerato dal Manchester United conferma il club

Ruben Amorim è stato esonerato dal Manchester United. Il portoghese se ne andrà dopo 14 mesi, con il pareggio per 1-1 contro il Leeds United domenica che sarà la sua ultima partita, con la squadra sesta in Premier League, ma con solo tre vittorie nelle ultime undici partite.

Segue una crescente tensione tra il club e l'allenatore, con frequenti scoppi d'ira da parte di Amorim, che non era d'accordo con il club. Nella sua ultima conferenza stampa, ha detto che voleva essere il "manager" del Manchester United, non l'"allenatore", e che non si sarebbe dimesso e avrebbe mantenuto il suo contratto... purché il consiglio non lo licenziasse per primo.

Amorim è stato assunto dallo United dallo Sporting CP nel novembre 2024, dopo aver licenziato il loro precedente allenatore Erik ten Hag, ma i risultati non sono mai migliorati (nonostante la finale di Europa League, hanno disputato una delle peggiori stagioni in Premier League da decenni). Amorim ha vinto solo 24 delle sue 63 partite con lo United, il 38,71%.

Il Manchester United rilascia una dichiarazione che conferma il licenziamento di Amorim

Ruben è stato nominato nel novembre 2024 e ha guidato la squadra a una finale di UEFA Europa League a Bilbao a maggio. Con il Manchester United sesto in Premier League, la leadership del club ha deciso a malincuore che è il momento giusto per cambiare. Questo darà alla squadra la migliore opportunità per ottenere il miglior piazzamento possibile in Premier League. Il club desidera ringraziare Ruben per il suo contributo e gli augura il meglio per il futuro.

L'informazione è stata riportata da David Ornstein e The Athletic, e pochi minuti dopo è stata confermata dal club. La decisione è stata presa dal team dirigente del club, tra cui l'amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox.

L'attuale allenatore degli Under-18 Darren Fletcher prenderà la guida della squadra come allenatore ad interim e potrebbe rimanere fino all'estate, quando verrà cercato un sostituto permanente. Il Manchester United affronterà il Burnley mercoledì.