Ultima ora: Un uomo ha aperto il fuoco su un gruppo di turisti a Teotihuacán, in Messico, lasciando due morti

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Un uomo ha aperto il fuoco su un gruppo di turisti nel sito archeologico di Teotihuacán, in Messico, uccidendo un turista canadese e ferendone altri quattro con un'arma da fuoco. Altre due vittime sono riportate ferite a causa di cadute mentre tentavano di fuggire dall'aggressore. L'aggressore portava una rivoltella e munizioni vere, oltre a un grande coltello tattico.

Secondo Reuters, l'aggressore si è poi tolto la vita, anche se ci sono testimoni oculari secondo cui è stato ucciso dalla Guardia Nazionale messicana, che era stata schierata sul posto. I feriti stanno già ricevendo cure mediche e il governo canadese non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla questione.

Questo attacco assume un significato più serio poiché avviene nei mesi che precedono l'inizio della Coppa del Mondo FIFA, che si terrà in Messico, Canada e Stati Uniti. Un attacco a una grande destinazione turistica ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli atleti e dei partecipanti all'evento.