Ultima settimana della Vuelta: le date chiave per il duello tra Vingegaard e Almeida

I corridori della Vuelta a España si riposeranno lunedì 8 settembre, prima del tratto finale di questa settimana: le ultime sei tappe, dove si deciderà il vincitore. Allo stato attuale, sembrano esserci solo due candidati con reali opzioni per vincere il Grand Tour: Jonas Vingegaard e Joao Almeida.

Ben prima dell'inizio della gara, tutti pensavano che Vingegaard, che negli ultimi anni è stato vicecampione al Tour de France, sarebbe stato campione in Spagna, vista l'assenza di Tadej Pogacar. Tuttavia, mentre il danese del Team Visma è in testa alla classifica generale, è inseguito molto vicino da Joao Almeida, della UAE Emirates, a 48 secondi di distanza. Il terzo, Tom Pidcock, è indietro di oltre 2 minuti e mezzo.

Mancano sei tappe e alcune di spicco: la tappa 17, mercoledì 10 settembre, sarà una salita a Alto de El Morredero, a León, dove ci saranno quasi 9 km con il 10% di pendenza, raggiungendo una pendenza del 12% in alcuni punti. Il giorno successivo, la 18ª tappa, sarà una cronometro a Valladolid, dove Vingegaard potrebbe avere l'opportunità di assicurarsi una distanza sufficiente per vincere la gara.

Tuttavia, tutto potrebbe arrivare alla penultima tappa, una scalata a Bola del Mundo, una montagna vicino a Madrid famosa per le sue aeree, apparsa per l'ultima volta a La Vuelta nel 2012.