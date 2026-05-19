HQ

Martedì 19 maggio 2026 sarà ricordato dai 'Gunners' come il giorno in cui l'Arsenal ha vinto il suo primo titolo di campione in 22 anni. È successo grazie al Bournemouth, che ha pareggiato 1-1 contro il Manchester City. Eli Junior Kroupi ha segnato per il Bournemouth, ma Haaland ha segnato al 94° minuto.

Per due minuti, il Manchester City ha avuto alcune occasioni per ribaltare la partita e continuare a aspirare al titolo di campione domenica, ma non è stato sufficiente. Pep Guardiola lascerà il Manchester City senza un settimo titolo di campione (in dieci anni), ma la squadra ha vinto la FA Cup e la EFL Cup.

Il risultato è sufficiente per permettere all'Arsenal di vincere il campionato. Con una giornata rimasta, l'Arsenal ha 82 punti, mentre il Manchester City ne ha 78. È il loro primo titolo di lega dai tempi degli "Invincibili" nel 2003/04, e il primo grande trofeo dalla FA Cup nel 2020. E la prossima settimana hanno la finale di Champions League...

Il Bournemouth si assicura un posto in Europa League la prossima stagione con il miglior piazzamento di sempre in campionato

Nonostante abbiano subito un gol all'ultimo minuto, hanno comunque contribuito a un risultato storico in campionato per il Bournemouth. Non possono qualificarsi per la Champions League tramite la Premier League (il Liverpool ha conquistato il quinto posto), ma giocheranno in Europa League la prossima stagione (e forse anche in Champions League se l'Aston Villa vincerà la Europa League domani e perderà quel posto in Champions League).

In ogni caso, il Bournemouth ha concluso la stagione di campionato eguagliando il proprio record di punti di tutti i tempi (dell'anno scorso), 56, e potrebbe ancora migliorare, oltre a concludere con il suo miglior sesto posto di sempre.