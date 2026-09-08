Ultimo set di TCG di Yu-Gi-Oh! Riinventa i nostri mostri preferiti con nuove abilità

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Yu-Gi-Oh! torna in gioco con altre rarità e un nuovo set che celebra i primi sei eroi della serie originale. Magnificent Monsters presenta carte classiche con nuove abilità per renderle fresche per i tuoi mazzi, tra cui Mago Oscuro, il Servo del Faraone, Kuriboh, Drago Polvere di Stelle e Cortina Magica Oscura.

Oltre a rinnovare le vecchie carte, il set Magnifici Mostri ci regala anche le nuovissime Grand Master Rares. Questa nuova rarità vede carte numerate da 1 a 100, con bordi geroglifici. Le carte ultra rare hanno solo 100 copie disponibili nelle Americhe e altre 100 stampate per mercati distribuiti dall'Europa, che include Oceania, Africa e Medio Oriente.

Oltre alla possibilità di mettere le mani su una carta Grand Master Rare estremamente sfuggente, il set Magnifici Mostri include anche 20 carte in stile artistico nuovo o variante, 10 carte in stile chibi, 6 nuovi boss mostri, 40 carte che ricevono per la prima volta i loro potenziamenti foil e 40 carte ristampate. Il nuovo set è ora disponibile per la collezione.