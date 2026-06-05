Ultimo sguardo a Assassin's Creed: Black Flag Resynced offre guerra navale e spiagge idilliache

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Uno dei giochi più importanti in arrivo il mese prossimo è il tanto atteso remake di Assassin's Creed IV: Black Flag, noto come Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Riportando in vita il leggendario gioco con il maestro assassino Edward Kenway al timone, questo remake preserverà la trama amata e la arricchisce con grafica e performance moderne, rendendo infine un'alternativa moderna e imperdibile all'episodio amato dai fan nella serie più ampia.

Sapevamo che Black Flag Resynced sarebbe apparso al showcase del Summer Game Fest e ora abbiamo visto proprio il trailer promesso per l'evento. Questo clip unisce una serie di intense battaglie navali con la libertà di esplorare giungle rigogliose, lasciando il tempo libero per sessioni di relax invidiabili sulle dorate spiagge dei Caraibi.

Con molto in programma e l'uscita del gioco tra solo un mese il 9 luglio, puoi vedere qui sotto l'ultimo trailer del gioco. E non perdere la nostra recente anteprima completa e così anche la nostra intervista con gli sviluppatori dietro il progetto.