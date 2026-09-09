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C'è qualcosa di quasi provocatoriamente semplice in Ultrapool. Qualcuno ha dato un'occhiata al biliardo, ha spogliato quasi tutto ciò che rende il biliardo quello che è, e poi ha versato Balatro nel buco dove il resto sarebbe stato. Il risultato dovrebbe davvero essere un miscuglio senza speranza, ma in qualche modo strano funziona, e funziona principalmente perché Icedrop Games ha capito una cosa molto importante: il biliardo è già un sistema perfetto per un roguelike. Miri, colpi, speri in un buon rimbalzo e guardi le palline danzare intorno al tavolo, ma in Ultrapool non si tratta più solo di infilare la palla giusta; si tratta di costruire una piccola macchina di effetti, bonus e combinazioni che diventano gradualmente sempre più assurde.

È quella sensazione di una situazione abbastanza innocua che improvvisamente sfugge di mano a rendere il gioco così dannatamente facile da appassionare. Una palla può darti soldi, un'altra può cambiare il modo in cui funziona il colpo successivo, e una terza può fare qualcosa che inizialmente sembra piuttosto inutile, finché, qualche round dopo, ti rendi conto che, insieme ad altri due effetti, forma una combinazione che fa salire il punteggio in un modo quasi ridicolo. Ultrapool è al suo meglio quando smetti di giocare a biliardo e inizi invece a condurre il tuo piccolo esperimento economico su un tavolo verde.

Tra un round e l'altro, puoi comprare nuove palline da biliardo.

Anche l'aspetto biliardo è molto più accessibile di quanto mi aspettassi inizialmente. Non c'è bisogno di essere un aspirante alla Ronnie O'Sullivan che sa leggere gli angoli con precisione chirurgica, perché ciò che diventa presto importante è capire cosa fanno le palle e come sfruttarle al meglio. Questo sposta l'attenzione dalla pura precisione alla pianificazione, ed è anche lì che il gioco trova la sua identità. Allo stesso tempo, i comandi non sono sempre così reattivi come si vorrebbe, soprattutto quando si cerca di fare quei piccoli aggiustamenti quasi ridicolmente precisi che possono fare la differenza tra una combinazione fantastica e una palla che devia completamente nella direzione sbagliata. Su mobile, i controlli intuitivi sul touchscreen risultano certamente naturali, mentre la versione PC a volte dà la sensazione un po' strana di essere stata costruita pensando a una piattaforma diversa.

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E poi c'è la presentazione, che mi piace molto. Ultrapool sembra che qualcuno abbia lanciato una borsa di colorati giochi arcade anni '90 attraverso una moderna macchina roguelike e poi abbia deciso di tenere tutto ciò che si è bloccato lungo il percorso. È giocosa, colorata e affascinante senza cercare di gridare attenzione, e gli effetti sonori fanno il loro lavoro in quel modo soddisfacente in cui ogni colpo, rimbalzo e palla colpita ha un peso in più. Non è un tour de force tecnico, ma non è necessario. Questo è un gioco che vuole sembrare una scatola giocattoli, e lo fa.

Il numero al centro della tabella mostra quanti punti hai segnato e quanti devi raggiungere prima che il round finisca.

Il problema è che Ultrapool a volte sembra un gioco con un concetto di base molto buono che sta ancora cercando di capire quanto possa effettivamente farci. Ci sono molte opportunità per costruire combinazioni bizzarre, ma dopo un po' inizi a percepire i limiti del sistema e desideri che ci fossero sinergie ancora più davvero strane da scoprire. Più varietà avrebbe potuto fare una grande differenza, perché è proprio quella sensazione che la prossima partita possa essere completamente folle a mantenere vivo questo tipo di gioco. Quando questa sensazione arriva, Ultrapool è brillante; quando non lo fa, diventa decisamente più meccanico.

C'è anche un certo elemento di casualità che può davvero darmi sui nervi. I roguelike hanno naturalmente bisogno di un certo grado di imprevedibilità, ma quando una buona run viene improvvisamente rovinata dalla sfortuna, è facile restare lì a borbottare che il gioco sta barando, anche se sai benissimo che è esattamente così che funziona il genere. Allo stesso tempo, è proprio per questo che inizi una nuova run quasi subito. "Ancora una volta" è forse il più grande complimento che si possa fare a un roguelike, e Ultrapool è molto bravo a evocare quella sensazione.

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Semplice e divertente.

La cosa più impressionante è quanto poco Ultrapool debba fare per diventare dipendente. È biliardo, ma non proprio biliardo. È un roguelike, ma molto più accessibile rispetto a molti dei rappresentanti più sistematici del genere. E soprattutto, è uno di quei giochi che possono sembrare completamente innocui quando lo inizi, solo per 45 minuti che improvvisamente svaniscono dalla tua vita senza che tu te ne renda conto di come sia successo. Forse non è il gioco con i contenuti più estesi del genere, ma ha un concetto molto chiaro, una presentazione affascinante e, soprattutto, una meccanica di gioco di base molto più forte di quanto dovrebbe essere.

In altre parole, Ultrapool è un gioco piccolo con grandi ambizioni, e anche se non sempre arriva fino in fondo, è difficile non apprezzare ciò che Icedrop Games è riuscito a realizzare. C'è qualcosa di davvero soddisfacente nel vedere una palla rimbalzare tre volte sul bordo, colpire un'altra palla, scatenare un effetto, creare una reazione a catena, e poi rendersi conto di aver appena costruito quella macchina da biliardo completamente folle che speravi. Quando Ultrapool clicca, davvero scatta.