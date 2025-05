Ultron porta una nuova era a Marvel Rivals la prossima settimana

HQ

Marvel Rivals Continua ad aggiungere alcuni dei più grandi eroi e cattivi dei fumetti Marvel nel suo roster, e ora sta guardando avanti all'inclusione di Ultron. L'IA malvagia torna ad agire come giudice, giuria e carnefice dell'umanità il 30 maggio.

Come rivelato in un nuovo trailer, Ultron è uno Stratega, il che significa che può aiutare la tua squadra e infliggere danni ai nemici. Ha uno scudo che può lanciare, guarisce con la sua bolla e può infliggere cure/danni ad area ai nemici con la sua suprema.

Può anche volare per prendere distanza da qualsiasi Duellante che lo insegue, oltre a infliggere una buona punizione con il suo attacco base. Anche se si inserisce in un ruolo più di supporto, sembra che Ultron non sarà facile da predare per una squadra nemica.