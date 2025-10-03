Umbreon ed Espeon sotto i riflettori con il nuovo merchandising Pokémon

HQ

Umbreon ed Espeon. Le due Eeveelution Gen-2 che hanno mostrato amicizia sono davvero magiche, permettendoci di far evolvere il nostro Eevee in un fantastico Pokémon di tipo Buio o in un potente Pokémon di tipo Psico.

Questi due Eeveelutions stanno ricevendo un'attenzione speciale in questa stagione spettrale, in quanto sono i punti focali di una nuova linea di borse, custodie e altro ancora grazie al set Celestial Umbreon ed Espeon TCG.

Tappetini, portamazzi, raccoglitori e altro ancora presentano sia Eeveelutions con disegni neri che viola. Molto nell'atmosfera della stagione spettrale, anche se nessuno dei due Pokémon è noto per essere inquietante. Lo zaino è l'oggetto più costoso della lista, disponibile per £ 50 sul negozio online del Pokémon Center. Potresti voler agire in fretta con questi oggetti se stai pensando di ottenerli, tuttavia, come con tutto ciò che è associato al GCC Pokémon, puoi essere certo che gli scalper avranno i loro bot pronti per l'acquisto di azioni.

