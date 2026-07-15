Un adattamento di Odyssey generato dall'IA sembra di competere con l'epopea di Christopher Nolan

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Non preoccupatevi ragazzi, abbiamo The Odyssey a casa. Più o meno nello stesso periodo dell'adattamento di Christopher Nolan dell'epopea greca antica, uno studio cinematografico AI sta cercando di mettere sulla mappa anche la sua versione di The Odyssey, con Fountain 0 e il regista Ash Koosha che rivelano Odysseus: The Fall.

Odysseus: The Fall non andrà al cinema per competere con The Odyssey questo fine settimana, ma invece il film di 135 minuti generato dall'IA sarà disponibile per l'acquisto o il noleggio sul sito di Fountain 0 più avanti in estate.

In un'intervista (tramite Variety), Koosha ha detto di essere stato "ossessionato" dalla storia di The Odyssey fin da bambino. "Una delle cose che mi ha davvero spinto verso questa storia è stato il personaggio di Odisseo in persona, e la mia interpretazione — la sensazione che ho avuto negli anni leggendo diverse interpretazioni e diverse traduzioni — e la mia interpretazione era qualcosa che volevo semplicemente raccontare. E recentemente, quando abbiamo fatto il primo film, ho capito che questo è il momento migliore dato il dibattito pubblico che esiste anche là fuori."

Il riferimento al "discorso pubblico" è quasi certamente Koosha che parla della relativamente piccola ma forte reazione negativa all'adattamento dell'Odissea di Nolan, in cui Lupita Nyong'o interpreta Elena di e sua sorella, ed Elliot Page che assume il ruolo di Achille. Anche con il "discorso pubblico", The Odyssey è comunque atteso come un debutto da record al botteghino per Nolan, vedendolo ottenere la sua migliore apertura non Batman secondo Deadline.

Un po' una chiara truffa da parte di Fountain 0, quindi, per rivelare questo film poco prima che quello di Nolan faccia il suo debutto cinematografico. L'immagine del regista viene usata come modello per Odisseo, e dodici somiglianze umane sono state utilizzate per scolpire altri personaggi con l'IA. I cloni di serie B avevano persone vere.