Un aggiornamento gratuito porterà 10 corsi classici a Mario Kart World più tardi oggi

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Quando Mario Kart World ha debuttato la scorsa estate insieme al Nintendo Switch 2, sembrava la piattaforma perfetta per Nintendo per continuare ad espandersi in modo simile a come ha trasformato Mario Kart 8 Deluxe in, francamente, un videogioco imperdibile per la sua piattaforma. Ma più di un anno dopo, questo supporto non è stato affatto quello che i fan avrebbero voluto, anche se forse questo sta per cambiare.

Nel Nintendo Direct, è stato rivelato un nuovo aggiornamento per il gioco che promette una buona quantità di nuovi contenuti. È considerato la Versione 1.8.0 ed è un aggiornamento gratuito che porta 10 circuiti classici, due nuovi percorsi Knockout Tour, più ? pannelli sul pavimento di alcuni circuiti, in uno stile più classico di Mario Kart.

Per quanto riguarda l'aggiunta dei nuovi tracciati, Nintendo non ha ancora condiviso l'elenco completo, ma sappiamo che tre dei circuiti classici includono Choco Island, Vanilla Lake e Ghost Valley, mentre le due opzioni del Knockout Tour includono Propeller Rally e Turnip Rally.

Con l'aggiornamento gratuito in arrivo nelle prossime ore, tornerete su Mario Kart World ?