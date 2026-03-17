Un aggiornamento Switch 2 per Tunic è in arrivo

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Buone notizie, Tunic fan. Se continui a controllare regolarmente il gioco ma da allora hai preso un Nintendo Switch 2 e ti chiedi se il gioco riuscirà mai a sfruttare appieno l'hardware più potente, beh... Lo farà!

L'editore Finji ha confermato che un'edizione per Nintendo Switch 2 di Tunic è in arrivo. Non c'è una tempistica precisa per l'arrivo di questo progetto, poiché ci viene semplicemente detto che gli sviluppatori stanno "lavorando sodo", ma resta comunque una notizia promettente per uno dei giochi indie più apprezzati degli ultimi tempi.

Se non hai ancora giocato Tunic, assicurati di leggere la nostra recensione del gioco per capire se dovrebbe essere inserito nella tua lista dei desideri. Se ti piacciono le esperienze in stile The Legend of Zelda con un tocco Soulslike, è sicuramente una da non perdere.