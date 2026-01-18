Un altro adattamento de La ragazza con il tatuaggio del drago è in arrivo

Quindici anni fa, il libro The Girl with the Dragon Tattoo dell'autore Steig Larsson è stato adattato in un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo. Vedeva protagonisti Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgard e diversi altri, e si rivelò un successo tale che anche il seguito fu adattato. Presto, possiamo aspettarci che questa storia richiami nuovamente l'attenzione dei fan.

Sky ha annunciato di aver commissionato una serie drammatica basata su The Girl with the Dragon Tattoo. Sarà un evento in otto parti prodotto da Left Bank Pictures, con l'intenzione di iniziare le riprese in Lituania in primavera.

Non sappiamo ancora nulla sul casting o sulla data di anteprima ufficiale (anche se il 2027 sembra ragionevole considerando la data di inizio della produzione), ma sappiamo chi sta scrivendo il progetto, con questa responsabilità affidata a The Punisher e a Steve Lightfoot di Spider-Noir e Angela LaManna di The Haunting of Bly Manor. La coppia sarà anche la produzione esecutiva della serie insieme ad Andy Harries, Charlotte Moore, John Phillips e Sam Hoyle.

Per quanto riguarda la differenzia tra questa serie e l'adattamento cinematografico, ci viene detto: "Questa audace e contemporanea rivisitazione porta La ragazza con il tatuaggio del drago nel presente, radicata sui personaggi e sul DNA investigativo dei romanzi Millennium di Stieg Larsson, con temi che oggi hanno una rilevanza sempre più elevata."

Guarderai questa prossima trasposizione di The Girl with the Dragon Tattoo ?