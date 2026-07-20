Un altro colosso del retail di videogiochi cade: GAME, con sede nel Regno Unito, torna in amministrazione

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Sta diventando sempre più difficile per i rivenditori di supporti fisici, specialmente nell'industria dei videogiochi, e le cose non miglioreranno nemmeno se si considera la recente decisione di PlayStation di smettere di produrre supporti fisici per nuovi giochi entro gennaio 2028.

Sebbene ci siano alcuni giganti sopravvissuti, nel Regno Unito ad esempio, molti rivenditori fisici stanno lottando o stanno chiudendo, con GAME che sembra che stia per seguire l'esempio. Le aziende con sede nel Regno Unito e in Irlanda hanno recentemente attraversato un periodo di chiusura della maggior parte dei loro negozi in tutto il paese e, nonostante investimenti e piani per adattare il loro business ad adattarsi alle abitudini dei consumatori in evoluzione, GAME è ora entrata in amministrazione amministrativa, un altro periodo dopo averlo fatto nel 2011, secondo quanto riferito da The Herald Scotland.

Si dice che anche GAME attualmente deve 15,8 milioni di sterline, suggerendo che qualsiasi salvataggio sarebbe un affare costoso e rischioso. Gli amministratori responsabili di GAME hanno rilasciato una dichiarazione, in cui attribuiscono le difficoltà dell'azienda a una varietà di fattori, tra cui la carenza globale di chip e la mancanza di nuove console di grande livello.

"Nonostante questi sforzi, la posizione finanziaria dell'azienda ha continuato a peggiorare durante l'ultimo trimestre del 2025, che storicamente è stato uno dei mesi commerciali più intensi per l'azienda. Non ci sono state grandi uscite di console dal 2020, e i grandi produttori hanno citato la carenza globale di chip come motivo di ulteriori ritardi."

Per quanto riguarda il significato di ciò per GAME, non è chiaro, ma gli amministratori hanno dichiarato: "Dopo aver esaminato la situazione finanziaria e operativa dell'azienda. Si è concluso che l'attività non era più sostenibile," e che "Attualmente si prevede che non ci saranno fondi sufficienti per consentire una distribuzione a creditori non garantiti, se non tramite la parte prescritta."