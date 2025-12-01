Un altro Dead Rising sarebbe in lavorazione presso Capcom

HQ

Sembra che la serie Dead Rising sia, beh... tornare dalla morte, o almeno da un sonno profondo. Dopo la chiusura del quinto gioco in sviluppo alcuni anni fa, cosa che abbiamo scoperto di recente durante un'intervista con un ex sviluppatore legato al progetto, ora sembra che Capcom voglia riportare la serie in vita, sotto forma di un nuovo progetto.

Come riportato da MP1st, si afferma che un altro Dead Rising è in sviluppo e che sia in produzione almeno dal 2023. Si dice che il progetto sia chiamato " Rec" e che Frank West tornerà come protagonista, dopo essere recentemente riapparso alla guida di Dead Rising Deluxe Remaster.

Non è chiaro se il gioco sarà un sequel dedicato o meno, ma si dice che l'ambientazione sarà Hollywood, con l'azione che si svolgerà principalmente in un enorme spettacolo cinematografico, e che Frank dovrà affrontare un regista squilibrato, che funge da principale antagonista del gioco.

Oltre a questo, aspettatevi alleati star del cinema, il ritorno del meccanico del limite di tempo e il lavoro fotografico di Frank, e potenzialmente anche il ritorno della meccanica di aiutare i sopravvissuti a fuggire.

Non è ancora stata fissata una tempistica per il progetto, ma il rapporto afferma che "è ancora una distanza considerevole."

Sei entusiasta di avere altri Dead Rising ?