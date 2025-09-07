Un altro ex alunno sta tornando per il revival Scrubs

Scrubs Il revival sta continuando a prendere piede. Mentre sapevamo già che le star principali Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke torneranno nei panni di JD Dorian, Chris Turk ed Elliot Reid, ora sappiamo che tornerà anche un altro personaggio veterano.

Deadline riporta che Judy Reyes riprenderà il ruolo dell'infermiera Carla Espinosa, ma non allo stesso modo delle altre sue co-star. Mentre Braff, Faison e Chalke saranno tutti personaggi chiave, la Carla di Reyes è descritta come un cameo ricorrente, in parte a causa del fatto che Reyes ha un programma di riprese contrastante che vede il revival Scrubs sovrapporsi con la serie High Potential, il che significa che apparirà solo raramente nella serie comica di ritorno.

Con Reyes a bordo, la domanda ora si sposta sul fatto che altri personaggi di ritorno torneranno. La sinossi dello show per il ritorno dello show suggerisce che potrebbero, anche se l'attenzione si concentrerà anche sui nuovi personaggi. Vedi la sinossi qui sotto.

"Scrubs seguirà JD (Braff) e Turk (Faison), che vanno a vivere insieme per la prima volta dopo molto tempo - la medicina è cambiata, gli stagisti sono cambiati, ma la loro bromance ha superato la prova del tempo. Personaggi vecchi e nuovi navigano nelle acque del Sacro Cuore con risate, cuore e alcune sorprese lungo la strada.

Sei entusiasta del ritorno di Scrubs '?