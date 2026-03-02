Un altro Nintendo Direct avverrà già domani, 3 marzo

HQ

I giocatori sono stati davvero trattati con showcase e trasmissioni nelle ultime settimane, tanto che quasi ogni settimana ha portato qualcosa da mettere in evidenza e per farti entusiasmare. Se pensavi che questa settimana sarebbe stata diversa, saresti tutt'altro che preciso...

Nintendo ha rivelato che già domani, 3 marzo, si terrà una Indie World Show, che offrirà circa 15 minuti di aggiornamenti e notizie su promettenti titoli indie che arriveranno su Switch e Switch 2.

Lo show si terrà alle 14:00 GMT/15:00 CET e naturalmente potete aspettarvi molta copertura su tutta la rete Gamereactor.

Guarderai la prossima trasmissione di Indie World?