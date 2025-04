Un altro pilota giapponese sarà sotto i riflettori nel Gran Premio del Giappone di questo fine settimana

HQ

Uno dei protagonisti del Gran Premio del Giappone di questo fine settimana sarà, guarda caso, un pilota giapponese: Yuki Tsunoda, che è appena stato spostato dalla Red Bull nel loro team principale, scambiando il posto con Liam Lawson, che è "retrocesso" alla Racing Bulls, la squadra secondaria della Red Bull. Tsunoda, 24 anni, ha una certa esperienza in Racing Bulls dal 2021 (quando si chiamava AlphaTauri, poi ribattezzata RB Honda), con 92 gare e 94 punti in carriera.

Tuttavia, anche un altro pilota giapponese di Formula 1 sarà sotto i riflettori questo fine settimana. Stiamo parlando di Ryō Hirakawa, pilota di riserva BWT Alpine, che avrà la possibilità di correre durante la sessione di prove libere 1 di venerdì, ha annunciato il team.

Harakawa, 31 anni, lavora come pilota di riserva per i piloti Alpine Jack Doohan e Pierre Gasly. In precedenza ha lavorato per la McLaren durante la stagione 2024 e ha fatto il suo debutto nel Gran Premio di Abu Dhabi 2024, durante una sessione di prove. Tuttavia, non ha preso parte alle principali gare di F1, ma la sua attenzione è rivolta altrove, alla Toyota Gazoo Racing per il FIA World Endurance Championship, dove ha vinto i titoli di campionato nel 2022 e nel 2023, oltre alla 24 Ore di Le Mans del 2022.

La presenza di Harakawa alla sessione di FP1 del Gran Premio del Giappone era già stata annunciata a gennaio e il pilota ha dichiarato in una dichiarazione del team di essere felice di correre davanti ai fan locali in Giappone.