Un altro prequel Game of Thrones è in lavorazione, e sarà portato sul palco

Un altro prequel Game of Thrones è in lavorazione. Se temevate che una nuova serie potesse cercare di superare A Knight of the Seven Kingdoms come la migliore serie di Thrones in TV in questo momento, non dovete temere, perché questa trasposizione si sta invece dirigendo verso un formato completamente nuovo.

Anche se mi fa pensare un po' alla parodia di Red Nose Day in cui Chris Martin dei Coldplay cerca di mettere insieme un musical Game of Thrones, questo spettacolo è autentico e sarà messo in scena dalla Royal Shakespeare Company. Secondo Variety, ha ricevuto il via libera da George R.R. Martin, che ha elogiato la sceneggiatura dello spettacolo e le persone dietro di essa.

"Che il mio lavoro venga ora adattato per il palcoscenico è qualcosa che non mi aspettavo, ma che accolgo con grande entusiasmo ed entusiasmo. Il teatro offre qualcosa di unico. Un luogo dove la mia immaginazione e quella del pubblico possano incontrarsi e, si spera, creare qualcosa di magico," ha detto. "Per me, la RSC era la scelta ovvia quando pensavo di mettere una storia Game of Thrones sul palco. Shakespeare è il nome più grande della letteratura inglese, e le sue opere sono state una fonte costante di ispirazione per me e per la mia scrittura. Non solo, ha affrontato sfide simili su come mettere una battaglia sul palco, quindi siamo in buona compagnia. Sarà emozionante vedere gli eventi di questa nuova pièce svolgersi in un ambiente dal vivo. La sceneggiatura magistrale di Duncan onora completamente il mondo, e sono così entusiasta che sia i fan della serie, sia forse chi non ha mai preso in mano uno dei miei libri, possa vivere questa nuova storia a teatro."

L'adattamento è dello sceneggiatore Duncan Macmillan e sarà diretto da Dominic Cooke; Martin è il creatore e produttore esecutivo. La pièce si svolge oltre un decennio prima della prima stagione di Game of Thrones, e rappresenta il torneo di Harrenhal. I fan che hanno tenuto l'orecchio a terra potrebbero conoscere questo come il luogo dove Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark si incontrano per la prima volta, con il canto della prima che fa piangere la seconda. Si vociferava anche che il torneo si svolgesse solo per permettere a Rhaegar di parlare con gli altri signori dei Sette Regni riguardo alla deposizione di suo padre - il Re Pazzo - come sovrano. Come evento che ha portato alla celebre Ribellione di Robert, vedremo sicuramente inganno, morte e probabilmente romanticismo sul palco quando Game of Thrones: Il Re Pazzo andrà in anteprima. Dai un'occhiata alla descrizione della trama qui sotto:

"Un lungo inverno si scioglie a Harrenhal, e la primavera è promessa. Durante un sontuoso banchetto alla vigilia di un torneo di giostra, gli amanti si incontrano e i festaioli speculano su chi parteciperà. Ma nell'ombra, in mezzo a un crescente disagio per le azioni assetate di sangue del spietato Re Pazzo del regno, i dissidenti del suo circolo ristretto avanzano ansiosamente un complotto traditore. Lontano, suonano i tamburi della battaglia."