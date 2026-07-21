Un altro studio Nacon è stato liquidato, con Edge of Memories Maker Midgar Studio sciolto

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Quando è stato annunciato che l'editore francese Nacon stava dichiarando insolvenza e si trovava in situazioni finanziarie molto difficili, la preoccupazione immediata è diventata cosa significasse questo per gli sviluppatori e gli studi che componevano i loro team first-party. La risposta si è presto rivelata una cattiva notizia quasi ovunque, dato che lo sviluppatore Spiders è stato chiuso nei giorni successivi e ora, mesi dopo, un altro studio sta affrontando una sorte simile.

Questa volta la vittima è il produttore di Edge of Memories Midgar Studio, poiché anche l'esperto francese di RPG viene liquidato, tutto ciò dopo che Nacon non è riuscito a trovare una soluzione che garantisca il futuro dello sviluppatore.

Questo è stato confermato da un post su LinkedIn del CTO di Nacon Jérémy Zeler-Maury, che ha spiegato: "Nelle ultime settimane abbiamo lavorato fino alla fine per trovare una soluzione che potesse preservare sia l'azienda che il team. Nonostante ogni strada esplorata e tutti coloro che hanno cercato di aiutarci, nessuna soluzione è stata completata entro i tempi previsti dal processo."

L'obiettivo era che Midgar Studio venisse venduta e acquisita da un altro editore, ma ciò non si realizzò mai, motivo per cui è stato emesso un ordine del tribunale per sciogliere la società. Questo significa che i vari dipendenti di Midgar Studio stanno per essere licenziati, come commenta Zeler-Maury con la seguente dichiarazione.

"L'azienda sta chiudendo, ma il loro talento, esperienza e valore restano intatti. Agli studi, agli editori e ai recruiter che leggono questo: questo team merita la vostra attenzione. Per favore, contattali.

"Midgar è stata una parte enorme della mia vita. Dire addio è incredibilmente difficile.

"Ma questo finale non cancella nulla di ciò che abbiamo costruito. Sono orgoglioso dei giochi che abbiamo creato, orgoglioso dell'identità che abbiamo difeso e, soprattutto, orgoglioso di ogni persona con cui ho avuto la possibilità di condividere questo percorso.

"Midgar Studio finisce qui, ma ciò che abbiamo creato vivrà nei nostri giochi, nei nostri ricordi e in tutto ciò che ciascuno di noi costruirà dopo.

"Grazie, dal profondo del cuore, per far parte di questa storia."

Oltre a Midgar Studio e Spiders, sia Kylotonn che Cyanide hanno presentato istanza di insolvenza all'inizio di quest'anno, lasciando a Nacon una frazione degli sviluppatori first-party che offriva un tempo, con tutto ciò che deriva dalla società madre di Nacon, Bigben Group, che non sono riusciti a rimborsare un prestito.