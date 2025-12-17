Un altro veterano sembra essere stato rivelato per Resident Evil Requiem

HQ

Sembra sbagliato definirla una grande rivelazione dopo tutte le fughe di notizie, ma durante i Game Awards della scorsa settimana, un trailer ha svelato che Leon S. Kennedy apparirà come personaggio giocabile in Resident Evil Requiem. Tuttavia, Capcom ha ancora qualche segreto e nel video si sente una donna parlare fuori campo.

Ora sembra che i fan abbiano scoperto chi è, cioè Sherry Birkin. È stata interpretata da Eden Riegel, e se confronti la sua interpretazione del personaggio in Resident Evil 6 con le battute di Requiem, sembra sicuramente molto simile. E forse fa anche un'apparizione nel trailer, perché un personaggio biondo e microfono viene visto guardare uno schermo a un certo punto - cosa che suggerisce fortemente che potrebbe essere Sherry Birkin.

Un altro elemento che supporta l'idea che sia lei è il fatto che lavora per la stessa organizzazione di Kennedy, la Divisione delle Operazioni di Sicurezza (D.O.S.), e i due si conoscono fin da Resident Evil 2. Dai un'occhiata al confronto nel post X qui sotto e decidi tu stesso.

Che ne pensi, è Birkin... e se sì, possiamo aspettarci anche Ada Wong?