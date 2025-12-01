Un Amiga 500 potrebbe far girare Sonic the Hedgehog perfettamente?

HQ

Quando sono stati lanciati Mega Drive e Super Nintendo e i fan discutevano su quale fosse il migliore, c'era un altro formato di cui si parlava anche nei cortili scolastici, ovvero l'Amiga 500. Era anche chiamato sistema a 16 bit (anche se questo non dà il quadro completo) e aveva buone prestazioni e un suono impressionante.

Ma nonostante la popolarità dell'Amiga, non è riuscito a tenere il passo con le console e, soprattutto, con il nuovo formato PC. Una cosa spesso discussa nei cortili era se l'Amiga 500 avrebbe potuto far girare Sonic the Hedgehog. Per quanto riguarda l'hardware, c'era una certa somiglianza con Mega Drive, ma Amiga era più aperta e meno specializzata, mentre la console Sega era progettata per far girare i giochi nel modo più ordinato possibile.

Purtroppo, non abbiamo mai avuto una risposta perché Sonic the Hedgehog non è mai arrivato sull'Amiga 500, ma ora un profilo Amiga sta cambiando questa situazione. Indie Retro News riporta che il creatore Reassembler sta attualmente lavorando a conversioni perfette per Sonic sia per Amiga 500 che per 1200.

Ha recentemente rilasciato una versione incredibilmente raffinata di Outrun chiamata Outrun Amiga Edition, quindi sa di cosa parla. In un video, spiega il lavoro, che è molto più complicato di quanto si possa pensare, specialmente per l'Amiga 500, che non ha davvero le prestazioni necessarie.

Tuttavia, una programmazione magistrale ha già prodotto ottimi risultati in passato, quindi non vediamo l'ora di vedere l'esito a tempo debito - e finalmente di trovare la risposta a ciò di cui abbiamo discusso da bambini nei cortili della scuola... L'Amiga 500 avrebbe potuto far girare Sonic the Hedgehog?