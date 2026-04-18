Un analista NBA avverte che il ritmo attuale non è sostenibile, loda gli allenatori che hanno fatto bene

HQ

La NBA è troppo veloce? Il nuovo stile moderno della lega di basket, con contropiede e transizioni, rende lo sport più emozionante: più velocemente i giocatori si muovono, più punti possono segnare e più gli spettatori si divertono, ma questo potrebbe avere un prezzo. Secondo l'analista NBA Álvaro Martín, il ritmo attuale della NBA sta seriamente mettendo a rischio la salute dei giocatori.

"La NBA sta giocando a un ritmo insostenibile. Il contropiede, la transizione, il gioco rapido—tutto questo è comprensibile. Gli studi dicono che più velocemente si arriva al canestro, più alta è la percentuale di tiro, ma si tratta di usura e usura come quella che ha danneggiato il bicipite femorale di Luka Doncic", ha detto l'analista portoricano all'agenzia di stampa EFE.

La NBA sta raggiungendo i suoi limiti fisici

Martín spiega che i contrattacchi a ogni occasione causano ai giocatori un enorme costo fisico, "per non parlare del fatto che mai prima d'ora nella storia della NBA si è dovuto coprire tutto il mezzo campo", il che significa che stanno raggiungendo i "limiti fisici della lega". La dipendenza eccessiva dalla tripla, spesso criticata da molti tifosi ed esperti, significa anche che i giocatori devono continuare a frenare e accelerare più e più volte.

Secondo lui, lo stile più fisico degli anni '90 permise maggiore costanza tra i giocatori senza così tanti infortuni, e loda che alcuni allenatori, come Ime Udoka degli Houston Rockets e Joe Mazzulla dei Boston Celtics, stiano adottando misure per mitigare questo rischio con uno stile di gioco più lento, "riducendo drasticamente il numero di possessi perché hanno capito che non puoi raggiungere i playoff con una squadra sana se vuoi correre così tanto".

Infine, Martín chiese un cambiamento generale di filosofia, abbandonando l'idea che "i punti equivalgano a intrattenimento" (segnalando che in questa stagione la NBA batté record per il maggior numero di partite decise di 30 punti o più e per la vittoria con il margine medio più alto di 13). "La NBA deve agire perché se continueranno a correre così, molti altri giocatori continueranno a infortuniarsi".