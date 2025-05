Un anime di Death Stranding è in fase di sviluppo, secondo Hideo Kojima

Se pensavate che il Death Stranding 2: On the Beach di giugno e l'adattamento live-action pianificato del gioco proveniente da A24 fossero tutto il Death Stranding che era in sviluppo fino al momento, sembrerebbe che vi sbagliaste.

In un'intervista con Vogue Japan, come notato da VGC, il creatore di Death Stranding e fondatore di Kojima Productions, Hideo Kojima, ha affermato che è in fase di sviluppo anche un anime basato sull'insolito franchise. Le specifiche e i dettagli aggiuntivi non sono stati elaborati, ma poiché questo proviene direttamente dalla bocca dietro l'idea, dobbiamo presumere che sia abbastanza accurato.

Per intero, Kojima ha dichiarato: "Attualmente sto lavorando con A24 a un adattamento cinematografico live-action di Death Stranding. Quando si tratta di adattare i giochi in media visivi, ci sono opere come The Last of Us, che rimane fedele alla trama originale, e film come The Super Mario Bros Movie che sono più un servizio per i fan del gioco.

"Anche se queste opere hanno i loro meriti, come appassionato di cinema, voglio perseguire il potenziale espressivo del cinema. Il mio obiettivo è quello di creare un Death Stranding che possa essere realizzato solo attraverso il cinema, che possa vincere premi in festival come il Festival di Cannes o il Festival del Cinema di Venezia. In effetti, stiamo anche lavorando a un adattamento anime".

Parlando di Kojima e del Cannes Film Festival, ci siamo recentemente imbattuti nell'icona giapponese allo show, dove ha dato un breve saluto ai lettori e ai fan di Gamereactor.