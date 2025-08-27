La supplica del figlio dello scalatore intrappolato a 7.000 metri con una gamba rotta e abbandonato dai soccorritori

HQ

Un appello disperato da parte del figlio di Natalia Nagovitsyna. Mikhail Nagovitsyn ha lanciato un appello pubblico esortando le autorità russe e kirghise a riprendere le operazioni di soccorso sul Picco della Vittoria, dove sua madre rimane bloccata dopo aver subito una ferita alla gamba durante la discesa.

Nonostante diversi tentativi rocamboleschi il maltempo e le condizioni estreme hanno costretto i soccorritori ad abbandonare temporaneamente le operazioni, lasciandola in una posizione precaria a oltre 7.000 metri, dove uno dei suoi compagni è morto tragicamente durante il calvario.

Gli altri compagni sono stati evacuati in sicurezza e la sua famiglia insiste che sia ancora viva, condividendo filmati di droni che la mostrano mentre segnala dalla sua tenda. Le autorità avvertono che la finestra per un salvataggio sicuro si sta chiudendo, con le operazioni probabilmente sospese fino alla prossima stagione di arrampicata.

Abbiamo tradotto l'appello dal russo (tramite global_bishkek):



Il figlio dell'alpinista Nagovitsyna, rimasto bloccato con una ferita alla gamba sul Picco della Vittoria nelle montagne del Kirghizistan, ha fatto appello al procuratore generale della Federazione Russa, al capo del ministero degli Esteri russo e all'ambasciatore russo in Kirghizistan, chiedendo loro di salvare sua madre.



"Mia madre è un'alpinista esperta, detiene un titolo sportivo di seconda classe nell'alpinismo, gode di ottima salute e di ottime condizioni fisiche. Nel video che ho ricevuto, è chiaramente visibile che sette giorni dopo aver perso il contatto sta agitando attivamente la mano, piena di forza (nel video pubblicato, si può infatti vedere Nagovitsyna che agita la mano dalla tenda). Sono convinto che mia madre sia ancora viva.



Secondo le previsioni, le condizioni meteo favorevoli dureranno solo per i prossimi due giorni. Trascorso questo periodo, l'esecuzione di un'operazione di salvataggio può diventare impossibile.



Chiedo assistenza per organizzare la registrazione video aerea dell'area del Picco della Vittoria utilizzando i droni per confermare il fatto che è viva. Nel caso in cui ciò sia confermato, si prega di organizzare un'operazione di salvataggio", ha scritto Mikhail Nagovitsyn sui suoi social media.



Va ricordato che ieri (25 agosto) era prevista una giornata limpida sul Victory Peak e una società privata aveva pianificato di lanciare un drone per determinare se lo scalatore fosse vivo. Dopodiché, un pilota italiano avrebbe dovuto tentare un volo in elicottero per raggiungerla. Tuttavia, per ragioni sconosciute, l'operazione di salvataggio ha dovuto essere sospesa: questo è stato riportato sulla pagina dell'uomo che avrebbe dovuto lanciare il drone a Natalia.



Al momento, né i servizi di emergenza locali né la società privata stanno facendo previsioni positive sul salvataggio di Nagovitsyna. Si ritiene che il suo ritorno sarà possibile solo l'anno prossimo, quando riaprirà la stagione dell'arrampicata sul Victory Peak.



Il Picco della Vittoria è considerato una delle montagne più pericolose del mondo. Il clima rigido e un'altitudine di settemila e cinquecento metri rendono ogni ora trascorsa lì pericolosa per la vita. A Pobeda, la probabilità di morte degli scalatori si aggira intorno al 25%.



Nagovitsyna è infatti un alpinista di grande esperienza che ha già conquistato diversi altri settemila. Era vicina a guadagnare il titolo di "Leopardo delle nevi", assegnato per aver scalato tutte e cinque le vette sopra i 7.000 metri nell'ex URSS.

