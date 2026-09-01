Un attacco aereo israeliano inaspettato lascia quattro morti a Gaza, tre dei quali bambini

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Martedì mattina presto, Israele ha bombardato l'area di Katiba, a ovest di Gaza City, un quartiere densamente popolato che ospita famiglie di rifugiati e sfollati dal conflitto nella Striscia. Due bambini e una donna sono morti sul colpo, e un'altra ragazza giovane è morta poco dopo mentre riceveva cure mediche dopo l'attentato.

In una dichiarazione rilasciata martedì (tramite Reuters), l'esercito israeliano ha affermato di aver colpito diversi obiettivi nella Striscia di Gaza per eliminare le minacce contro le forze di sicurezza israeliane. Tuttavia, il direttore dell'ufficio stampa del governo di Gaza, Ismail Al-Thawabta, afferma che un'unità delle forze speciali israeliane abbia tentato di condurre un'operazione segreta a Gaza City ma sia stata colta sul fatto. In risposta, Israele ha bombardato l'area con una "ferocia senza precedenti".

Il cessate il fuoco sostenuto dagli Stati Uniti, entrato in vigore nell'ottobre 2025, ha fermato i combattimenti su larga scala che avevano devastato l'enclave, ma non ha posto fine agli attacchi israeliani. Da allora, 1.300 palestinesi sono stati uccisi e il conflitto rimane irrisolto.