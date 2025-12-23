Un attacco aereo russo uccide tre persone in Ucraina e provoca interruzioni di corrente diffuse prima di Natale

HQ

Un importante attacco missilistico e di droni russi contro l'Ucraina ha ucciso almeno tre persone, incluso un bambino, e ha interrotto l'alimentazione elettrica nella maggior parte delle regioni martedì, hanno dichiarato le autorità ucraine, mentre il paese si prepara a celebrare il Natale.

L'assalto notturno coinvolse più di 30 missili e centinaia di droni, colpendo almeno 13 regioni, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Gli impianti energetici nell'Ucraina occidentale sono stati i più colpiti, costringendo a interruzioni di corrente d'emergenza in tutto il paese.

Due persone, tra cui un bambino di quattro anni, furono uccise nella regione di Zhytomyr, mentre un'altra morì vicino a Kiev. Almeno altre cinque persone sono rimaste ferite intorno alla capitale, hanno detto le autorità.

L'operatore della rete ucraina ha segnalato danni alle infrastrutture critiche nelle regioni di Chernihiv, Lviv e Odessa. La Polonia ha dichiarato di aver fatto decollare aerei polacchi e alleati per proteggere il proprio spazio aereo dopo che gli attacchi sono atterrati vicino al confine.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato il momento dell'attacco, definendolo un chiaro segnale delle intenzioni di Mosca. "Un attacco in vista di Natale, quando la gente vuole semplicemente stare a casa e al sicuro," ha scritto sui social media.

L'attacco è arrivato pochi giorni dopo i colloqui di pace guidati dagli Stati Uniti che hanno coinvolto rappresentanti ucraini, europei e russi. Kiev afferma che Mosca ha intensificato gli attacchi contro obiettivi energetici e logistici per aumentare la pressione nel mezzo delle trattative su una possibile soluzione alla guerra che dura da quasi quattro anni.