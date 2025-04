Un attacco di droni e missili russi devasta Kiev, uccidendo nove persone Più di 70 persone sono rimaste ferite, mentre gli incendi infuriano e gli edifici crollano dopo l'assalto notturno.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Un attacco combinato di missili e droni lanciato dalla Russia ha lasciato Kiev barcollante, con almeno nove morti confermati e oltre 70 feriti, tra cui sei bambini. L'attacco, che ha colpito quartieri chiave della capitale ucraina, ha provocato una massiccia distruzione. Gli edifici sono crollati, gli incendi sono scoppiati e le operazioni di soccorso continuano mentre si intensificano le ricerche di sopravvissuti sotto le macerie. Nonostante i continui sforzi di soccorso, l'intera entità dei danni rimane poco chiara, con le squadre di emergenza che lavorano ancora tra le macerie. Gli scioperi ricordano l'escalation di violenza e, mentre la guerra entra nel suo quarto anno, la domanda su una potenziale pace rimane senza risposta. Volodymyr Zelensky // Shutterstock