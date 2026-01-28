Un attacco di droni russi colpisce un treno passeggeri ucraino, uccidendo almeno cinque civili

HQ

Un attacco con drone russo a un treno passeggeri civile nel nord-est dell'Ucraina ha causato almeno cinque morti, hanno dichiarato martedì i procuratori ucraini, dopo che l'attacco ha colpito una linea ferroviaria nella regione di Kharkiv. Il treno, che viaggiava dalla città occidentale di Chop verso Barvinkove, trasportava più di 200 passeggeri quando almeno un drone colpì un vagone, incendiando parti del treno su un binario coperto di neve.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato l'attacco come terrorismo, affermando che non vi era alcuna giustificazione militare per colpire un treno civile. Scrivendo su Telegram, ha detto che tali attacchi minano direttamente gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra e indeboliscono il lavoro dei partner internazionali alla ricerca di una soluzione negoziata. Le autorità ucraine hanno dichiarato che tre droni sono stati coinvolti nell'attacco, con ulteriori attacchi che hanno colpito aree vicine al treno mentre i passeggeri cercavano di fuggire.

Nonostante i rischi crescenti, l'operatore ferroviario nazionale ucraino ha promesso di mantenere i servizi operativi. Il capo ferroviario Oleksandr Pertsovskyi ha elogiato le squadre di soccorso e i passeggeri che hanno aiutato a evacuare i cittadini a bordo, riconoscendo però che operare sotto minaccia costante sta diventando sempre più difficile. L'attacco è avvenuto in mezzo a un'ondata più ampia di attacchi di droni russi in tutto il paese, incluso un bombardamento sulla città portuale meridionale di Odessa che ha ucciso tre persone e ferito decine di altre ferite, sottolineando il continuo impatto della guerra sulla vita civile.