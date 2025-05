Attacco di droni russi uccide 2 persone e ne ferisce 15 a Odessa Danni diffusi colpiscono case, infrastrutture e ferrovie nel sud dell'Ucraina.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che un attacco di droni russi sulla città ucraina di Odessa all'inizio di giovedì ha ucciso due persone e ne ha ferite almeno 15, secondo i servizi di emergenza. Gli attacchi hanno danneggiato edifici residenziali, un supermercato, una scuola e parti dell'infrastruttura ferroviaria della città, provocando incendi in più località. La compagnia ferroviaria ucraina ha riferito che i binari e i vagoni merci sono stati colpiti, ma i servizi passeggeri rimangono operativi. Nel frattempo, l'aeronautica ucraina ha intercettato dozzine di droni durante quella che i funzionari hanno descritto come una grande offensiva notturna. Per ora, resta da vedere quanto velocemente le infrastrutture danneggiate potranno essere ripristinate e se seguiranno ulteriori scioperi.