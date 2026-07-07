Un attacco in Siria getta un'ombra sulla visita del presidente francese nel paese

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Il presidente francese Emmanuel Macron sta attualmente in visita in Siria per la prima volta di un capo di stato europeo dalla caduta del regime di Bashar al-Assad. Durante il loro soggiorno nel paese, Macron e la sua delegazione alloggiano all'Hotel Four Seasons di Damasco e, poche ore dopo aver lasciato l'edificio questa mattina, si è verificata un'esplosione all'esterno, ferendo circa venti persone, secondo Reuters. La delegazione francese si era già allontanata a una certa distanza dalla scena e non era a conoscenza delle esplosioni fino a quando non ne fu informata qualche tempo dopo.

Non si sa ancora chi sia dietro l'attacco, ma questo è solo un esempio del clima di insicurezza che prevale nel paese africano dopo l'ascesa al potere del presidente Ahmed al-Sharaa, ex comandante di Al-Qaeda che ha cambiato rotta e cerca di stringere legami più stretti con l'Occidente mentre ricostruisce il suo paese dopo oltre 13 anni di guerra civile. Sharaa, membro della maggioranza musulmana sunnita siriana, si è promesso di costruire un nuovo ordine inclusivo in Siria dopo aver posto fine a oltre cinque decenni di regime autoritario della famiglia Assad.

Macron, che lo scorso anno ha guidato le richieste di revoca delle sanzioni occidentali contro la Siria, è stato accompagnato da leader aziendali, tra cui i CEO di TotalEnergies e il gruppo di navigazione CMA CGM. Ha affermato che la Francia è disposta ad aiutare a ricostruire l'economia e il settore bancario siriano.