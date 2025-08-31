Gamereactor

Un attacco israeliano uccide il primo ministro yemenita guidato dagli Houthi

Nominato vice capo ad interim dopo l'attacco mortale a Sanaa.

Le ultime notizie su Israele e Yemen. Il governo yemenita guidato dagli Houthi ha confermato sabato la morte del suo primo ministro e di diversi membri del gabinetto in un attacco aereo israeliano sulla capitale Sanaa.

L'attacco, il primo ad eliminare alti funzionari Houthi, ha anche ferito altri, anche se i dettagli rimangono poco chiari. Israele ha detto di aver preso di mira i vertici militari del gruppo, compreso il capo della difesa, mentre gli Houthi hanno dichiarato che avrebbero risposto.

Ahmad al-Rahawi, che era stato primo ministro per circa un anno ma era visto come un prestanome, è stato sostituito dal suo vice. L'attacco arriva nel mezzo di una più ampia campagna che prende di mira i leader dei gruppi allineati con l'Iran, mentre le tensioni regionali si approfondiscono.

"Il criminale e infido nemico israeliano li ha presi di mira durante un seminario di routine tenuto dal governo per valutare le sue attività e le prestazioni nell'ultimo anno", ha detto il presidente degli Houthi Mahdi al Mashat in una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa yemenita.

