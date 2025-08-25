Un attacco mortale israeliano colpisce l'ospedale di Gaza

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Un recente attacco aereo ha preso di mira un importante ospedale di Gaza lunedì, causando la morte di almeno una dozzina di persone, tra cui giornalisti che documentano il conflitto in corso.

"Siamo devastati nell'apprendere della morte dell'appaltatore della Reuters Hussam al-Masri e del ferimento di un altro dei nostri appaltatori, Hatem Khaled, negli attacchi israeliani all'ospedale Nasser di Gaza oggi", ha detto un portavoce della Reuters in una dichiarazione.

Testimoni oculari hanno riferito che un secondo attacco ha colpito poco dopo l'arrivo dei primi soccorritori e dei media per assistere i feriti. Uno dei giornalisti, che stava trasmettendo in diretta dall'ospedale, è stato ucciso all'istante, mentre un altro è rimasto ferito nell'attacco successivo.

Le autorità sanitarie hanno condannato gli scioperi, sottolineando i gravi rischi affrontati dai media e dai soccorritori della zona. L'attacco si aggiunge a un crescente tributo di giornalisti locali che hanno coperto la regione per mesi. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.