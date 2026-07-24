Un attacco suicida in Pakistan lascia 15 morti, di cui 12 militari

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Un attacco a un posto militare nel distretto dei carri armati in Pakistan, vicino al confine con l'Afghanistan, ha causato in totale 15 morti, di cui 12 militari pakistani.

Negli ultimi mesi, scontri e persino scambi di fuoco tra l'esercito del paese e i militanti islamisti afghani sono aumentati. Secondo una dichiarazione vista da Reuters, militanti talebani locali, noti anche come Tehreek-e-Taliban Pakistan, hanno rivendicato la responsabilità dell'attacco, affermando che erano coinvolti quattro attentatori suicidi.

I talebani conducono una guerra contro lo stato pakistano dal 2007 nel tentativo di rovesciare il governo e sostituirlo con una loro versione di uno stato islamico rigoroso.