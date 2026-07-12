Un attore vocale The Simpsons ha parlato con "persone legali" riguardo alla protezione della sua voce dalle IA dopo la sua morte

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Quando si tratta di serie comiche animate di lunga durata come Family Guy, South Park e The Simpsons, molti dei vari personaggi di queste serie sono doppiati da persone singole. Per il primo esempio, Seth MacFarlane dà la voce a Peter Griffin, Brian, Stewie, Quagmire e altri, mentre per The Simpsons star come Dan Castellaneta, Hank Azaria e Harry Shearer fanno gran parte del lavoro pesante.

A tal fine, quest'ultimo si è recentemente seduto con Variety per parlare del suo ruolo in The Simpsons e di come stia attivamente lavorando per proteggere la sua voce e la sua immagine dall'essere abusati da parte dell'intelligenza artificiale una volta che verrà a mancare.

Il doppiatore ottantaduenne, noto per aver prestato la sua voce a personaggi come Mr. Burns, Ned Flanders, il reverendo Lovejoy, il preside Skinner, Smithers, Kent Brockman, Lenny e molti altri, ha detto di aver "parlato con persone legali" per proteggere la sua voce dopo la sua morte, incluso esplorare la registrazione del suo marchio vocale.

Shearer continua: "È nel menù... tutta la questione dell'IA. Il problema che vedo è che è tutta una forma molto sofisticata di mimetismo. Statisticamente è solo una parola che segue [un'altra]."

Pensi che gli attori debbano prendere più seriamente la protezione della loro immagine e voce dall'IA, come Shearer chiaramente sta facendo?