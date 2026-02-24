Un blackout nazionale colpisce la Repubblica Dominicana

HQ

La Repubblica Dominicana è stata immersa in un blackout nazionale lunedì dopo un grave guasto della rete elettrica nazionale, hanno riferito le autorità. L'interruzione, avvenuta intorno alle 10:50, ha interrotto il traffico, bloccato i trasporti pubblici e costretto alcune attività a chiudere mentre le squadre lavoravano per ripristinare l'elettricità.

Il ministro dell'Energia e delle Miniere, Joel Santos, ha dichiarato che il crollo è stato causato da un malfunzionamento di un interruttore di linea di trasmissione che ha messo il sistema in modalità protezione. La Dominican Electricity Transmission Company, di proprietà statale, ha aggiunto che le principali centrali elettriche del paese hanno inaspettatamente tagliato la produzione prima di mezzogiorno, portando a chiusure a catena su tutta la rete.

Entro il primo pomeriggio, la rete si era ripresa a quasi il 30% della capacità normale. Ospedali, sistemi idrici, aeroporti e trasporti pubblici funzionavano con generatori di riserva, ha detto Santos. La nazione caraibica, dove le interruzioni di corrente sono relativamente frequenti, ha subito un blackout nazionale l'ultima volta a novembre...