Un blackout porta il treno pendolare di Tokyo

HQ

Un blackout collegato a un incendio lungo i binari ha fermato parti della vasta rete ferroviaria di Tokyo venerdì mattina, interrompendo il tragitto per migliaia di passeggeri. Due delle linee pendolari più trafficate della capitale sono state sospese proprio mentre l'ora di punta raggiungeva il picco, causando ritardi diffusi in tutta la città.

East Japan Railway ha dichiarato che i servizi sulle linee Yamanote e Keihin-Tohoku sono stati fermati in tutte le direzioni, senza una tempistica immediata per la ripresa. L'interruzione è seguita a segnalazioni di un incendio vicino alla stazione di Tamachi, una fermata chiave condivisa da entrambe le linee.

Yamanote // Shutterstock

L'emittente pubblica NHK ha riferito che sono state viste fiamme provenire da un trasformatore lungo i binari poco prima delle 8 del mattino ora locale. I vigili del fuoco si sono mossi rapidamente per contenere l'incendio, che è stato in gran parte spento in circa mezz'ora.

Filmati televisivi mostravano passeggeri evacuare da un treno Keihin-Tohoku fermo tra le stazioni. Guidati dal personale ferroviario e dai vigili del fuoco, i pendolari camminavano lungo i binari verso la salvezza, una scena insolita in una città nota per il suo sistema di trasporto altamente efficiente.

L'impatto si propagò in tutta Tokyo. La linea circolare Yamanote serve stazioni importanti come Shinjuku, uno dei nodi di trasporto più trafficati al mondo, mentre la linea Keihin-Tohoku collega il centro di Tokyo con Yokohama, amplificando le interruzioni nell'area metropolitana più ampia.