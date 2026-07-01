Un brevetto rivela un nuovo modello di schermo LCD per Nintendo Switch 2

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La prossima settimana, il Nintendo Switch 2 celebrerà il suo primo anniversario dalla vendita mondiale, avendo anche affermato il lancio di console di maggior successo nella storia. Tuttavia, la sua popolarità non toglie il fatto che ci sono alcuni aspetti del suo design che potrebbero essere migliorati o ottimizzati nelle versioni rilasciate dopo il lancio iniziale. Abbiamo recentemente appreso che, per conformarsi alla normativa europea, è in fase di progettazione un nuovo modello Switch 2 con batterie rimovibili e intercambiabili, e ora abbiamo i dettagli di un'altra nuova revisione del modello originale.

Secondo un brevetto emerso su un sito commerciale cinese, Sharp avrebbe sviluppato un nuovo modello di schermo LCD chiamato LS079T1SX10P per la console, con circuiti, connettori e cavi significativamente diversi. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni su cambiamenti o miglioramenti rispetto al modello di lancio, e sia la dimensione dello schermo da 7,9 pollici che quella 1080p rimangono invariate.

Ci sono alcuni problemi strani con l'hardware attuale della Switch 2, come il ghosting segnalato da alcuni utenti, che potrebbe essere risolto con una revisione dello schermo come questa; tuttavia, poiché non si sa ancora con certezza se questo modello sia già in fase di assemblaggio, non abbiamo conferme.

Quali miglioramenti vorreste vedere sull'attuale schermo LCD del Nintendo Switch 2?