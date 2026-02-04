Un cameo di NMH in Romeo is a Dead Man ? E Suda51 su No More Heroes 4 e su un ipotetico remake di Killer7

HQ

L'altro giorno ci siamo seduti con Goichi Suda per discutere non solo dell'imminente uscita di Romeo is a Dead Man, ma anche dei suoi progetti passati e futuri. E dato che il CEO di Grasshopper Manufacture ama che gli universi si scontrano (in questo caso sia nel gioco che tra titoli diversi), abbiamo chiesto di alcuni possibili scenari.

Prima di tutto, dato che abbiamo visto molti riferimenti e riferimenti al mondo di No More Heroes in Romeo is a Dead Man, possiamo aspettarci qualche tipo di crossover? C'è qualcosa di quel mondo che appare in questo gioco? Questa è stata la risposta breve ma inequivocabile di Suda51:

"C'è qualcosa"

Inoltre, e dopo una trilogia completa e uno spin-off, c'è qualche piano o intenzione di tornare nell'universo di Travis Touchdown con un potenziale No More Heroes 4? Ecco cosa ha detto Suda-san con una voce molto grave, simile a quella di Travis:

"Non ne ho idea"

Avevamo infatti chiesto risposte rapide per un questionario più veloce verso la fine dell'intervista, ma il responsabile di GhM ha approfondito un altro suo classico. Con i chiari riferimenti alla sua trilogia "Kill the Past" in Romeo is a Dead Man, e con i classici Capcom come Okami di Hideki Kamiya che tornano al pubblico moderno, c'è qualche possibilità per un sequel o un remake di Killer 7?

"Beh, per quanto riguarda Killer7 in particolare, come probabilmente sapete, quell'IP è di proprietà Capcom, quindi non possiamo semplicemente farne quello che vogliamo, sai. C'era un po' di Killer7 in Travis colpisce di nuovo. All'epoca, si potrebbe dire che fosse un regalo di Capcom. Tipo, beh, 'è il 25° anniversario di Grasshopper, quindi ok, ti lasciamo vivere questo'. Quindi, se dovessimo fare qualcosa di nuovo con Killer7, probabilmente sarebbe un'altra occasione speciale, come il 30° anniversario di Grasshopper o qualcosa del genere. Quindi al momento non abbiamo piani concreti per fare qualcosa tipo un sequel di Killer7 o un remake, giusto?"

[Spoiler TSA] Per chi non lo sapesse, Travis Strikes Again: No More Heroes ha ricevuto un aggiornamento della patch "Day 7" che ha aggiunto una cutscene completamente nuova che ha usato la persona di Dan Smith di Killer7 per rivelare che entrambi i giochi esistono nello stesso universo, anche se la timeline esatta era e sarà ovviamente più complicata da spiegare. Per coincidenza, quella patch è stata rilasciata solo 7 anni fa...

Puoi saperne di più sulla storia incasinata e sull'hub delle astronavi di Romeo is a Dead Man , o sulle sue potenziali edizioni per Switch 2 e cartacee, guardando l'intervista completa qui sotto, che include i sottotitoli nella tua lingua locale.