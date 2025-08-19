Un cane deve salvare i suoi proprietari da entità soprannaturali in Good Boy

I cani sono davvero i migliori amici dell'uomo, eh? Hai mai visto il tuo cane entrare in una stanza e abbaiare per niente? Beh, potrebbe proteggerti dagli spiriti maligni, proprio come nel nuovo film horror Good Boy.

Come puoi vedere nel trailer qui sotto, tutto inizia dolcemente quando vediamo il nostro cane guida da cucciolo, correre in giro e divertirsi. Poi, una notte, si sveglia nel sonno e scopre che la sua casa e i suoi proprietari sono perseguitati da entità soprannaturali.

Il film è girato interamente dal punto di vista del cane e, considerando che l'attenzione su di esso è straziante, temo per il nostro amico canino qui. In ogni caso, sappiamo che spetta al nostro Good Boy cercare di sopravvivere a qualche giorno orribile mentre i suoi proprietari vengono posseduti e creature provenienti dall'aldilà stanno cercando di abbatterlo.

Good Boy uscirà nelle sale il 3 ottobre.