Un capo della TV Marvel vuole X-Men '97 per 10 stagioni

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Marvel ha chiaramente grandi ambizioni per il futuro della serie animata X-Men '97, dato che il recentemente promosso Brad Winderbaum, ora capo dei dipartimenti Televisione, Animazione, Fumetti e Franchise di Marvel, ha affermato di voler che la serie duri 10 stagioni.

Questo è stato menzionato dai produttori esecutivi di X-Men '97, Larry Houston ed Eric Lewald, in un'intervista con POC Culture, dove ha sottolineato che Winderbaum vuole vedere la serie tornare su Disney+ per i prossimi otto anni, andando oltre i piani originali per eguagliare le cinque stagioni della serie originale degli anni '90.

Houston ha iniziato spiegando: "Beh, so che cercheranno di eguagliare, sai, ho fatto cinque stagioni da cinque [per la serie originale]. Proverò almeno a farne cinque. Questo sembra essere l'obiettivo. Almeno ne hanno confermate verbalmente quattro. E quindi, sto spingendo per cinque."

Lewald ha poi colto aggiungendo: "Brad [Winderbaum] sta esplodendo su e giù e sai che vuole fare 10, e noi vogliamo che faccia 10. Vogliamo che tra otto anni si possano avere più conversazioni di questo tipo sulla decima stagione. Con 60 anni di fumetti e tutti questi personaggi... Non c'è davvero limite."

Pensi che cinque stagioni di X-Men '97 siano sufficienti o vorresti vederla allungarsi per 10 stagioni? Per il momento, la seconda stagione della serie è arrivata e potete vedere la nostra recensione qui, con piani per future stagioni che raggiungeranno un ritmo più veloce.