Un cavallo di due anni stabilisce due record mondiali Guinness con colpi di snooker a trucco

A un'età in cui la maggior parte dei bambini piccoli lotta ancora con i mattoni da costruzione, Jude Owens controlla già angoli, cuscini e pressione. Il due anni di Manchester ha scritto il suo nome due volte nel libro dei primati del Guinness, diventando la persona più giovane a completare sia un tiro in banca che un doppio monte. Le imprese sono arrivate a poche settimane di distanza, un batter d'occhio in termini sportivi, ma sufficienti a collocare Jude tra i più giovani detentori di doppio record mai visti da questo sport.

Il primo punto di riferimento arrivò il 12 ottobre, quando Jude colpì un colpo di riva in piscina a soli due anni e 302 giorni di vita. Cinque settimane prima, aveva già stupito gli spettatori facendo un doppio piatto da snooker a 261 giorni dal suo secondo compleanno. Non sono tocchi di novità o trucchi inscenati; Richiedono tocco, consapevolezza spaziale e una sensazione del tavolo che molti giocatori inseguono per anni. Per Jude, venivano prima della scuola materna.

Suo padre Luke notò presto la scintilla a casa, dove lo snooker divenne rapidamente il passatempo preferito di Jude. Con sgabelli da bar (e poi uno sgabello da cucina) che aumentavano l'altezza, Jude imparò a prendere il comando in modo naturale, infilandolo tra le dita con facilità. Luke, lui stesso giocatore dall'età di 10 anni, ammette la scomoda verità che ogni genitore sportivo si trova ad affrontare: suo figlio potrebbe semplicemente avere più abilità grezze.

I dischi hanno già aperto delle porte. Jude ha ricevuto un premio speciale come walk-on al Campionato del Regno Unito 2025 ed è diventato il giocatore più giovane conosciuto ad ottenere una sponsorizzazione nello sport. In casa, bilancia palloni da snooker con sogni calcistici, tifando per il Manchester United e idolatrando Bruno Fernandes. Chiedergli chi vincerebbe una partita tra padre e figlio, però, e la risposta arriva senza esitazione. "Io."