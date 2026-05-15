Un "CEO multimilionario" non risolverà i problemi del gaming, afferma il responsabile marketing di Abylight

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I videogiochi stanno attraversando un periodo un po' difficile in questo momento. Non in termini di uscite, sia chiaro, ma in termini di come l'industria vista come sostenibile e gratificante in cui lavorare. I licenziamenti e le nuove tecnologie minacciano i mezzi di sussistenza delle persone, eppure quando cerchiamo soluzioni ai problemi del gaming, non le troviamo in cima alla lista dei soldi. Almeno, secondo David Martínez, responsabile marketing di Abylight Studios.

Abbiamo parlato con Martínez al Madeira Games Summit, dove gli abbiamo chiesto quali problemi l'industria sta affrontando in questo momento e come possano essere risolti. "Il fatto è che non credo che un CEO multimilionario risolverà questi problemi perché quelle persone non sono preoccupate per loro. Noi, aziende di medie dimensioni, siamo responsabili di trovare queste risposte," ha detto.

"Mi piacerebbe trovare la stabilità e la possibilità che chiunque entri nell'industria senza preoccuparmi di dove sarà tra cinque anni. Perché stiamo ancora, sai, riadattandoci al nuovo mercato. Penso che sia qualcosa che avevamo nell'industria musicale e nel cinema un paio di anni fa," ha continuato Martínez.

Ovviamente, quelle due lettere "A" e "I" sono apparse durante la nostra conversazione con Martínez, ma lui sembrava meno preoccupato del concetto di tecnologia in generale e solo di assicurarsi che venga usata in modo "etico ". Se vuoi saperne di più, dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto: